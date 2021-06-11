D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
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D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi

D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler üzerinde denetim yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler üzerinde denetim yaptı.

Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kademeli normalleşme döneminde artan şehirlerarası seyahatleri denetlemek için, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, yolcu otobüs kaptanlarına bilgilendirici broşürler dağıtarak, seyahat esnasında daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - MANİSA

D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi
D300 karayolunda otobüs ve minibüsler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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