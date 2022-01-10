D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Geyve ilçesi D150 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Geyve- Taraklı D150 karayolu Ilıca Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'den Taraklı istikametine doğru seyir halinde olan K.G. idaresindeki 14 ABA 649 plakalı kömür yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala giren tır devrildi. Kazayı görüp duran diğer sürücüler, yaralı K.G.'yi bulunduğu bölgeden çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü K.G. ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri kaza sonrası tırda çıkan yangına müdahale etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA