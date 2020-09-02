D140 karayolunda tır, patpata çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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D140 karayolunda tır, patpata çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda tırın, patpat diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

D140 karayolunda tır, patpata çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
02.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:59

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda tırın, patpat diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu Küçücek Kavşağı ile Kuzuluk mevkii arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 H 3354 plakalı Mercedes marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan patpat diye tabir edilen tarım aracına çarptı. Çarpışma sonucu devrilen patpatta bulunan Tuncay K., Tufan K. ile Mehmet Can K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Can K., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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