D100 Karayolu'nda trafik kazaları: 2 yaralı

23.11.2019 06:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:17

D100 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde 11 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

D100 Karayolu Saadetdere mevkii Edirne istikametinde saat 03.15 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile bariyerlere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobilinin başında bekleyen sürücü polis ekiplerinin gelmesini beklerken, aynı yönde ilerleyen bir başka sürücü ise direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle yolu ayıran beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön lastiği patladı. İhbar üzerine kaza yerine geline polis ekipleri yolda önlem aldı.

9 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTIİkinci kaza sonrası sürücü otomobilini güvenli bölgeye çekerken arkadan gelen 9 araç ise birbirine girdi. Aynı noktada meydana gelen kazaların ardından 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araçlarda incelemelerde bulundu.POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARIOlay yerine sevk edilen polis ekipleri ise yolda tekrar bir kaza yaşanmaması için yolu yaklaşık 1 kilometre geriden keserek sürücüleri megafonla uyardı. Polis ekipleri, gelen araçları D-100 Karayolu yan yola yönlendirdi. Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri yoldaki önlemlerini bir süre daha devam ettirirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA