D100 KARAYOLU'NDA TAKSİ OTOMOBİLE ÇARPTI, 3 YARALIYA SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Kaza, saat 02.15 sıralarında D100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFR 90 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle önündeki 34 SV 6426 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazada otomobilin kadın sürücüsü ile taksideki 1'i kadın 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazada hasar gören taksi ve otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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