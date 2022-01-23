D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapanan otoyollar hangileri?

Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. İşte son dakika gelişmeleri... D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri?

Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

D100 HANGİ YOL?

Türkiye'de bulunan bir devlet karayoludur. Yol, Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule'den başlayıp, Türkiye'yi batıdan doğuya boydan boya geçtikten sonra, İran sınır kapısı Gürbulak'ta sona eren ana yollardan biridir.

KAR NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle D100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.

Bolu'da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 karayolu ve TEM Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

TEM OTOYOLU KAPATILDI

Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanmıştı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Düzce'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hasar gören otobüs ve TIR'lar yol kenarına çekildi. Hasar gören diğer araçların bir kısmı ise çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu'nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi tır trafiğine kapatıldı.

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