D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada
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D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı.

D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada
17.06.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:12

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi. Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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