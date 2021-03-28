D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, aynı istikametteki bir otomobile daha sıçradı.

Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi
Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi
Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu
Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, aynı istikametteki bir otomobile daha sıçradı. Otomobillerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi D100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Muhammet Altıntaş idaresindeki 41 F8626 plakalı otomobil, yolda bulunan denetim noktasında oluşan trafik sebebi ile yavaşladı. Bu sırada otomobilin motor kısmı bir anda alevlere teslim oldu. Çıkan yangın, otomobilin arkasında seyir halinde olan İbrahim Pankaduz yönetimindeki 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobillerdeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile otomobiller kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:14:10. #1.14#
title