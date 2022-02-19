D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
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D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 57 EH 661 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak savruldu. Kazada sürücü S.A yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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