D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
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D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araçları tek tek durduruyor Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekipleri tarafından D100 Karayolu'nda yapılan korona virüs denetimleri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında araçları tek tek durduruyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ekipleri tarafından D100 Karayolu'nda yapılan korona virüs denetimleri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'de korona virüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 Karayolu üzerinde de denetim yapılıyor. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak, vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol ediliyor.

D100 Karayolu İzmit geçişinde bulunan denetim noktalarında yapılan kontrollerde yoğunluk oluşturdu. Denetimler sebebi ile D100 Karayolu'nda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.

D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
D100'de korona virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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