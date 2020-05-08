D100'de karayolunda karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen otomobil ve tankere çarptı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen otomobil ve tankere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Derince Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil önce karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 4 AR 9877 plakalı otomobile, daha sonra İsmail Dörtbudak yönetimindeki 72 DU 566 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak takla atan 34 EN 1012 plakalı otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ile diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulansa bindirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA