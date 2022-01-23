D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada yabancı uyruklu tır sürücüsü yaralandı.

Gürcistan'a gümrük malı taşıdığı öğrenilen tırın yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D100'de gümrük malı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title