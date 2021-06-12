D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
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D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 34 BLG 342 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan vatandaşlar, sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
D100'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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