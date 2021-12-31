D100'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 yaralı - Haberler
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D100'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 yaralı

D100'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erdinç T. idaresindeki 74 AS 560 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Erdinç T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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