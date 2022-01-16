D100'da buzlanma kaza getirdi: 2 ağır yaralı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir otomobil, buzlanan yolda önce bariyerlere, ardından yol kenarında bekleyen çekiciye çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 35 Y2931 plakalı otomobil, yolun buzlanması sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bekleyen Osman K. yönetimindeki 53 K 2459 plakalı çekiciye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Metin A. ile aynı araçtaki Sibel A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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