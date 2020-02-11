D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar
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D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar

Bilecik Belediye Başkanlığı 2 çalışanı İstanbul'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.

11.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:44
D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar

Belediye Başkanlığı 2 çalışanı 'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.


İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim ile D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazanan Mimar İrem Çiçek ve İnşaat Mühendisi Osman Sevindik Bilecik Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti. D1 Temel Bina Akustiği sertifikası almayı hak kazanan ikiliyi tebrik eden Başkan Şahin, "Kendilerine çalışmalarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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