D vitamininin Kovid-19'u önlemede etkisine yönelik yeterli kanıt yok

İngiltere'de uzmanlar, D vitamini kullanmanın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlediğine veya tedavi ettiğine yönelik "yeterli kanıt bulunmadığını" açıkladı.

Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulunca (SACN), D vitamininin Kovid-19'la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "Kemik ve kaslar için önemli olan, solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin Kovid-19'u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

D vitamininin Kovid-19'a karşı etkilerini ortaya koymak için daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen bildiride, uzun süre, yüksek dozda alınan D vitamininin vücutta kalsiyum birikmesine yol açacağı, bu nedenle kemiklerin zayıflayabileceği ve böbrek ve kalbin zarar görebileceği uyarısı da yapıldı.

NICE yönergeler merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, şu anda Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisinde D vitaminini önermek için yeterli kanıt olmadığını kaydederken, halka yine de İngiliz hükümetinin D vitaminin kullanılmasına yönelik tavsiyesine uyması çağrısında bulundu.

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamında 2,5 milyon kişiye ücretsiz D vitamini dağıtılacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, NICE, PHE ve SACN'a D vitamininin Kovid-19'la mücadeledeki etkisinin incelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar