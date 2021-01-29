D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesi,
gibi durumlarda önemli işlevi olmaktadır. Güneş ışınları ve besinlerde bulunan d vitamini nedir, işlevi nedir? D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!
Vücudun d vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir.D vitamini yaş ilerledikçe daha fazla alınması gerekir. Yaşı ilerlemiş kişilerin kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Peki, D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?
D vitamini eksikliği nedir? Sağlıklı kalabilmeniz için yeterli d vitamini almamız durumudur. D vitamini açısından zengin ürünleri tüketmemek, D vitamininin metabolize edilememesi sebepleri d vitamini eksikliğini tetikler. Vitamin çeşitlerinden biri olan d vitamini, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokuda depolanır.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
D vitamin vücudun direncinin, bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Belirtileri arasında;
Genel vücut ağrısı,
Yorgunluk,
Yürümekte zorlanma (denge problemi),
Kemik ağrısı,
Kuvvet kaybı,
Saç dökülmesi,
Baş ağrısı,
Depresyon,
Değişken ruh hali vardır.
D VİTAMİNİ NELERDE VAR? D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?
D vitamini balık özellikle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalardır. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir.