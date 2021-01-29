D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesi, gibi durumlarda önemli işlevi olmaktadır. Güneş ışınları ve besinlerde bulunan d vitamini nedir, işlevi nedir? D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!

Vücudun d vitamini ihtiyacı yaşa göre farklılık gösterir.D vitamini yaş ilerledikçe daha fazla alınması gerekir. Yaşı ilerlemiş kişilerin kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Peki, D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri!

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

D vitamini eksikliği nedir? Sağlıklı kalabilmeniz için yeterli d vitamini almamız durumudur. D vitamini açısından zengin ürünleri tüketmemek, D vitamininin metabolize edilememesi sebepleri d vitamini eksikliğini tetikler. Vitamin çeşitlerinden biri olan d vitamini, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokuda depolanır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

D vitamin vücudun direncinin, bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Belirtileri arasında;

Genel vücut ağrısı,

Yorgunluk,

Yürümekte zorlanma (denge problemi),

Kemik ağrısı,

Kuvvet kaybı,

Saç dökülmesi,

Baş ağrısı,

Depresyon,

Değişken ruh hali vardır.

D VİTAMİNİ NELERDE VAR? D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

D vitamini balık özellikle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalardır. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir.