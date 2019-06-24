D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar
Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor.
Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor. Dr. Cevdet Züngün, D vitaminin kemik metobalizmasının yanında çok sayıda hastalıkla ilişkisinin belirlendiğinin altını çizdi.
Kaynak: Dunya.com
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