D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar

Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor.

D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar

Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor. Dr. Cevdet Züngün, D vitaminin kemik metobalizmasının yanında çok sayıda hastalıkla ilişkisinin belirlendiğinin altını çizdi.

Kaynak: Dunya.com

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