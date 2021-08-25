D vitamini eksikliği için doğal öneriler

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "D vitamini eksikliği için reçeteniz oldukça basit; güneş ışığından faydalanın, düzenli uyumayı ihmal etmeyin, balık ve ton balığı başta olmak üzere D vitamini açısından zengin besinleri tercih edin.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, "D vitamini eksikliği için reçeteniz oldukça basit; güneş ışığından faydalanın, düzenli uyumayı ihmal etmeyin, balık ve ton balığı başta olmak üzere D vitamini açısından zengin besinleri tercih edin." ifadelerini kullandı.

Tozan, dünyada yaygın hastalıkların nedeni olarak gösterilen D vitamini eksikliğinin önemi ve çözüm önerilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "güneş ışığı vitamini" olarak da bilinen D vitamininin, bağışıklık sisteminin güçlü olması ve hastalıklara karşı korunmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Tozan, şunları kaydetti:

"D vitamini vücut tarafından üretilebilen bir vitamin. Ancak vücut, bu vitamini yeteri kadar üretmediği takdirde depresyondan baş ağrısına, eklem ve kemik ağrılarından saç dökülmesine, tırnak zayıflığı ve kronik ağrılara kadar birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bu süreçte en önemli faktör doğru beslenmedir. D vitamini yönünden zengin olan yiyeceklerin başında ton balığı geliyor. Balık ve ton balığını sofralardan eksik etmemekte fayda var.

Çocukların gelişim çağından kadınlarda menopoz dönemi sonrasına kadar doğumumuzdan itibaren her yaşta vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini, ilerleyen yaşlarda karşılaşılan kemik erimesi ve kronik ağrılara karşı da en doğal ilaçtır. D vitamini eksikliği için reçeteniz oldukça basit; güneş ışığından faydalanın, düzenli uyumayı ihmal etmeyin, balık ve ton balığı başta olmak üzere D vitamini açısından zengin besinleri tercih edin."

"D vitaminini doğru kaynaktan ve en doğru öğünde tüketmek önemli"

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, D vitaminini doğal kaynaklardan elde etmenin önemini vurgularken, kaynakları oldukça fazla olan D vitaminini doğru kaynaktan ve en doğru öğünde tüketmenin önemli olduğunu aktardı.

Sabah, öğlen ve akşamüzeri öğünlerinin, D vitamini takviyesi için en ideal vakitler olduğunu belirten Tozan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde bulunduğumuz aşırı sıcak havalar, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere genç-yaşlı herkeste birtakım sağlık ve sindirim problemlerine de sebep olabiliyor. Bu dönemde en ideal beslenme modeli, Omega-3 ve D vitamini kaynağı bakımından zengin balık ve ton balığıyla hazırlanan lezzetli ve sağlıklı menülerden geçiyor. Hint ve Atlantik Okyanusu'nun tertemiz sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu