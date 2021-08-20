D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır
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D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Güncel

D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı.

D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır

Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, öğrencilere aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı. Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, 2021-2022 eğitim ve öğretimin yüz yüze yapılacağı yönünde açıklamaların ardından sınıfları korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde hazırladıklarını söyledi. Ergün, öğrencilere de yaptığı çağrıda aşı olmalarını istedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu (Adalet MYO) yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamladı. Okul içerisinde ve sınıflarda korona virüse karşı öğrencilerin yapması gerekenler afişler şeklinde asılırken, sınıflar da dezenfekte yapılıyor.

"9 yılda 507 öğrencimiz başarıyla mezun olarak diplomalarını almıştır"

Okulun faaliyetleri ve geçmişine yönelik açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Ömer Ergün, 2012 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulumuz, kurulduğu günden itibaren, Dicle Üniversitesinin en çok rağbet gören ve kontenjanını fazlasıyla dolduran akademik birimlerinden bir olduğunu belirterek, "Dokuz yıllık süreçte bin 63 öğrenci Yüksekokulumuzun Adalet Bölümüne kayıt yaptırmış, 507 öğrencimiz başarıyla mezun olarak diplomalarını almıştır. Halen tek bölümle akademik faaliyetini sürdürmekte olan yüksek okulumuz bünyesinde Mülkiyet Koruma Bölümü ve Sosyal Güvenlik Programı açılmasına yönelik teklifimiz rektörlük makamına arz edilmiş olup 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında hayata geçmesi planlamaktayız" dedi.

"Sınıflarımızda gerekli tedbirler alınmıştır"

Dünyada ve ülkemizde küresel düzeyde COVID 19 salgını olduğunu ve bununla ilgili çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Ergün, "Pandemi nedeniyle, Yükseköğretim kurumlarında üç dönemdir uzaktan eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan yeni Eğitim - Öğretim yılında, hepimizin arzusu, derslerin ve sınavların yüz yüze yöntemle yapılmasıdır. Biz bütün hazırlıklarımızı yüz yüze eğitim yapacak şekilde yapmaktayız. Bu amaç doğrulusunda rektörlüğümüzün desteği ile yüksek okulumuzda, bina ve sınıf girişlerine dezenfektan konulması, kullanılan maskelerin ayrı bir kutuda toplanması, sıraların sosyal mesafeye göre yerleştirilmesi, kapalı alanların havalandırılması gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak pandemi ile mücadelede yalnızca bizim alacağımız önlemlerin yeterli olmayacağını, öğrencilerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Öğrencilerin aşı olması çağrısında bulundu

Öğrencilerin aşılarını yapmaları yönünde de çağrı yapan Ergün, "Bilindiği üzer sağlık bakanlığı tarafından öncelikli aşı gurubu bakımından yaş sınırını 15 olarak duyurmuştur. Öğrencilerimizin tamamı bu yaş sınırının üzerinde olan yüksek okulumuzda 27 Eylül 2021 tarihine kadar, mümkünse iki doz veya en azından birinci doz aşılarını yaptırmış olmalarını istiyoruz. Ayrıca, küresel salgın kontrol altına alınıncaya kadar, öğrencilerimizin yurtlarda ve yemekhane, kafe gibi diğer toplu alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmelerini, maske kullanımı konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır
D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır
D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır
D.Ü Adalet Meslek Yüksek Okulu, yüz yüze eğitime hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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