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D-Smart'tan dövüş sporları severlere müjde

D-Smart'tan dövüş sporları severlere müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rusya'da düzenlenecek TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finalleri 13 Aralık Pazartesi 19.00'da canlı yayınla D-Smart'ta olacak.

Rusya'da düzenlenecek TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finalleri 13 Aralık Pazartesi 19.00'da canlı yayınla D-Smart'ta olacak.

Bünyesinde Fight Box HD kanalıyla dövüş sporları meraklılarına 7/24 hizmet sunan D-Smart, kickbox kategorisinde dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finallerini izleyicisiyle buluşturuyor. Yıl boyunca finallere kalabilmek adına kıyasıya rekabet eden sporcuların Rusya'daki şovu, Yücel Tuğan'ın anlatımıyla 13 Aralık pazartesi akşamı saat 19.00'da D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2'de ekrana gelecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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