D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?

D sınıfı sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sinifi sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sinifi sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de, minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen D sinifi sürücü belgesini alabilmek için kaç yaşını bitirmiş olmak gerekir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'DE, MİNİBÜS VE OTOBÜS KULLANACAKLARA VERİLEN D SİNİFİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINI BİTİRMİŞ OLMAK GEREKİR?

A: 18

B: 21

C: 24

D: 27

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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