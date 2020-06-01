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D'S Damat tüm mağazalarında hizmete hazır

D'S Damat, bugün itibarıyla tüm mağazaları ile hizmet vermeye başlıyor.

01.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:28

D'S Damat, bugün itibarıyla tüm mağazaları ile hizmet vermeye başlıyor.

D'S Damat'tan yapılan açıklamaya göre, mağazalarını periyodik olarak dezenfekte eden ve içeride yalnızca belli sayıda müşteri ağırlayacak olan D'S Damat, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapacak ve maske takma zorunluluğu getirecek.

Mağaza girişlerinde maske ve el dezenfektanı imkanı da sunan D'S Damat mağazalarında, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek.

Dileyenler, 0850 800 63 23 özel müşteri hattından randevu alıp hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatlerinde yaşayabilecek.

D'S Damat tüm mağazalarında hizmete hazır

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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