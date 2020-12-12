D'S Damat'tan yeni yıla en şık tasarımlar
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D'S Damat'tan yeni yıla en şık tasarımlar

12.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:58
D'S Damat'tan yeni yıla en şık tasarımlar

D'S Damat, yeni yılda sürpriz kampanyalar sunarken, mobil uygulaması ve "Moda Mesafe Tanımaz" mottosu ile mesafeleri kısaltıyor.

D'S Damat, yeni yılda sürpriz kampanyalar sunarken, mobil uygulaması ve "Moda Mesafe Tanımaz" mottosu ile mesafeleri kısaltıyor.

D'S Damat, pantolondan gömleğe, takım elbiseden cekete, aksesuardan, trikoya sezonun en stil ve en şık seçeneklerini zengin renk yelpazesi, her bedene uygun kalıpları ve kaliteli kumaşıyla tüketici ile buluşturuyor.

Marka, kırışmazlık özelliği sayesinde ütü gerektirmeyen, katlanarak kendi çantasında taşınabilen, giyildiğinde çantası mendil haline gelen bir tasarımı ortaya çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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