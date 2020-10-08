D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya
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D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya

08.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:00
D'S Damat'tan Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya

D'S Damat, 13 Ekim Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya düzenliyor.

D'S Damat, 13 Ekim Dünya Takım Elbise Günü'ne özel kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, D'S Damat'ın ayrıcalıklı müşterilerine özel sunduğu kampanya kapsamında, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonundan yapılacak her takım elbise alışverişinde yüzde 70 indirim uygulanacak.

Her takım elbise alışverişinde geçerli yüzde 70 indirime ek olarak gömlek ve kravat da hediye edilecek. Kampanya, 13 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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