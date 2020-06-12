D'S Damat'tan babalara özel kampanya
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D'S Damat'tan babalara özel kampanya

Dünyanın en güvenilir markası babanız için en özel hediyeler, yaz sezonu ürünlerinde %30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile sizleri bekliyor.

D'S Damat'tan babalara özel kampanya
12.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:29

Dünyanın en güvenilir markası babanız için en özel hediyeler, yaz sezonu ürünlerinde %30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile sizleri bekliyor.

D'S Damat'ın çok yönlü ve fonksiyonel tasarımları babalar gününde en şık hediye seçenekleri ile raflarda yerlerini aldı. Yaz aylarının gözdesi nefes alan kumaşlardan üretilen gömlekler, rahatlığın ve hafifliğin resmiyete bürünmüş hali örme ceketler ve yalın tasarımları ile sade şıklığın anahtar parçaları polo yakalı t-shirtler ve keten gömlekler babalar gününde yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile keşfedilmeyi bekliyor.

Muhteşem Babalara "Magic Suit"

Katla, rulo yap, çantasında taşı! Kırışmaz kumaştan üretilen ve katlanarak kendi çantasında taşınabilen blazer ve pantolonlar inovasyonun hayatı kolaylaştıran yüzünü yansıtıyor. Çantası mendile dönüşen bu harika tasarım ne zaman bir toplantıya çağırılacağı belli olmayan babalar için vazgeçilmez olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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