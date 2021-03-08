D'S Damat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
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D'S Damat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

08.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
D'S Damat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

D'S Damat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Bir kadının huzuruna çıkmak, sanıldığı kadar kolay değil" sloganı ile kutladı.

D'S Damat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Bir kadının huzuruna çıkmak, sanıldığı kadar kolay değil" sloganı ile kutladı.

D'S Damat açıklamasında, D'S Damat'ın, en temel insani talepleri ile ilgili hak arayışlarında her daim kadınlar ile omuz omuza olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "35 yıldır durduğumuz noktadan aynı nezaket, zarafet ve incelikle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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