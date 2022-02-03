D'S damat, Sevgililer Günü seçeneklerini tüketiciye sundu

D'S damat, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken şıklık ve konforda çok sayıda seçeneği tüketiciyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir üretim yöntemleri ile oluşturulan D'S damat koleksiyonları, çok sayıda seçenekle tüketiciyi bekliyor.

Seçenekler arasında smart casual stili yansıtan blazer ceketler, renkli balıkçı yaka trikolar, iç ısıtan örme kazaklar, ipli jogger pantolonlar, soğuk havaya, yağmura, rüzgara dayanıklı puffer montlar, oversize kesim fonksiyonel kabanlar ve çelik kasa ve su geçirmez dayanıklı camlara sahip saatler bulunuyor.

Ayrıca D'S damat mağazalarında 4-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 2021/2022 Sonbahar Kış sezonu ürünlerinde geçerli olmak üzere yapılacak alışverişlerde mevcut satış fiyatları üzerinden tek ürün alımına yüzde 20, ikinci ürün alımına yüzde 50 indirim uygulanacak.