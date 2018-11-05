D-Marin Kids ve Turmepa, 813 Çocuğa Deniz Sevgisini Aşıladı

D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliği ile hayata geçirilen, çocukların denizdeki yaşamı ve denizlerin geleceğini kurtarmayı öğrendikleri "Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız" projesi kapsamında dört yıl boyunca toplam 21 farklı köy okuluna ulaşılarak yaklaşık 813 çocuğa eğitim verildi.

Dalaman, Turgutreis ve Didim'de bulunan köy ilkokullarındaki çocukları kapsayan projede çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluşan projenin okul ve marinalardaki eğitim bölümü 1 – 19 Ekim tarihlerinde Dalaman, Turgutreis ve Didim köy ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bir araya gelinerek gerçekleştirildi.

TURMEPA eğitmenleri, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatırken özel oyunlarla eğlenmelerini de sağladı. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan "Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız" projesi kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin'lere ziyarette bulundu. D-Marin çalışanlarının mentorluk yaptığı gezide çocuklar, deniz ve marina hayatına dair bilgiler edindi.

"Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız" projesi kapsamında, çocuklar bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda eğitilerek proje yapmayı öğreniyor. Kendi projelerini yaratacak çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme sonrasında ödül kazanabilecek.

Bu proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılayışlarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Programla birlikte yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecek çocuklar, hazırlayacakları proje ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini sunacak.

Öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamına, daha sonra da deniz dışında yaşayan canlılara ve insan yaşamına nasıl zarar verdiğini sorgulayacaklar. (Fotoğraflı) - İstanbul