D-8 Ülkeleri İha'lar İçin Kapadokya'da Buluşacak

D-8 üye ülkelerinin Sivil Havacılık Otoriteleri ile ilgili endüstri temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenecek, "insansız hava araçları (İHA) ve Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) çalıştayı", 10-12 Mayıs'ta Kapadokya'da yapılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, D-8 Sivil Havacılık Çalışma Grubu'nda "Eğitim ve Kapasite İnşası" görev gücünün başkanlığını yürüten SHGM, önemli bir etkinlik düzenleyecek.

D-8 üye ülkelerinin Sivil Havacılık Otoriteleri ile ilgili endüstri temsilcilerinin katılımlarıyla SHGM, "İnsansız Hava Araçları ve SAFA çalıştayı"na ev sahipliği yapacak.