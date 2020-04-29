D-8'den Kovid-19'la mücadelede Nijerya'ya destek Gelişen Sekiz Ülke (D-8), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede üye ülkelere sağlık alanında destek verecek.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede üye ülkelere sağlık alanında destek verecek.

D-8 Sağlık ve Sosyal Program Direktörü Dr. Ado Muhammed, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede D-8'in Nijerya başta olmak üzere ihtiyaç duyan üye ülkelere destek vereceğini söyledi.

Muhammed, D-8 yetkililerinin Nijeryalı yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek "Kovid-19 ile mücadelenin bir parçası olarak D-8, Nijerya'ya yüksek kalitede ve düşük maliyette solunum cihazı desteği sağlamaya hazır." açıklamasını yaptı.

Üye ülkelerin bazılarının solunum cihazı ve ilaç üretmeye başladığını belirten Muhammed, bu malzemelerin D-8 ülkeleri arasında kolay transferi ve ihracatı için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Muhammed, Kovid-19'un D-8 üyesi ülkelerde yol açtığı ekonomik ve sosyal etkinin belirlenebilmesi için de bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş'in aralarında bulunduğu D-8, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın önderliğinde 1997'de kuruldu.

Kaynak: AA