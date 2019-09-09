D-650 karayolunda tır devrildi, trafik ulaşıma kapandı

09.09.2019 13:41

Sakarya'da D-650 karayolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafik felç oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki trafik tırın kaldırılması ile normale döndü.



Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-650 karayolu Sakarya-Bilecik istikameti Arifiye mevkiinde Nedret M. idaresindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü yara almadan kazayı atlattı. Tırın devrilmesi sonrasında D-650 karayolu trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yolda tırın vinç yardımıyla kaldırılması sonucu trafik yeniden normale döndü. - SAKARYA

Kaynak: İHA