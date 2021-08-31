D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
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D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu

D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü tır bariyerlere çarptı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü tır bariyerlere çarptı. Kazada, tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yem çuvalları yola savruldu.

Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D-650 karayolu Geyve ilçesi Örencik-Kızılkaya mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan İsmail D. İdaresindeki 42 GP 771 plakalı yem çuvalı yüklü tır kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan yem yüklü tır bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda bulunan yem çuvalları yola savruldu. Meydana gelen kaza sebebi ile bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu
D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı, yem çuvalları yola savruldu - Haberler
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