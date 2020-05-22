D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sakarya D-650 karayolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

D-650 karayolunda tır bariyerlere çarptı: 2 yaralı
22.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:42

Sakarya D-650 karayolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-650 karayolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, özel firmaya ait bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu biri bayan toplam iki kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahale etmesinin ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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