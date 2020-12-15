D-650 karayolunda otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 karayolunda otomobilin tırın dorsesinin altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 11 ED 490 plakalı otomobil, İsmail A. idaresindeki 11 EF 061 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobilde bulunan Faruk Ş., Emrah Ş. ve sürücü Mehmet Ş. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Azim Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı