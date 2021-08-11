D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
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D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya D-650 karayolu Pamukova ilçesinde denetimde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonu ile konuşan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekiplerince ceza yazıldı.

Sakarya D-650 karayolu Pamukova ilçesinde denetimde kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonu ile konuşan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekiplerince ceza yazıldı.

Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince D-650 karayolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi. Mekece Mahallesi mevkiinde ekiplerce gerçekleştirilen drone destekli; emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırı denetimleri gerçekleştirildi. Gün boyu aralıklarla süren denetimlerde birçok sürücünün emniyet kemeri takmadığı, hareket halindeki araçla cep telefonuyla görüşme yaptığı, kırmızı ışık kuralına uymadıkları ve hız sınırı limitini aştıkları belirlendi. Kuralları ihlal eden sürücüler, denetim noktalarında polis ekiplerince durduruldu. Bir saatte 20'den fazla sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik cezalarının çoğu, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi. Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin drone ile trafik denetimlerinin bundan sonrada devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
D-650 karayolunda kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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