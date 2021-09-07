D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
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D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı

D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda domates yüklü kamyonun tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, kağıt gibi ezilen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda domates yüklü kamyonun tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, kağıt gibi ezilen aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 63 ABG 289 plakalı domates yüklü kamyon, aynı istikamette ilerlemekte olan C.B. idaresindeki 06 FT 8541 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kupa kısmı adeta kağıt gibi ezildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyon içerisinde sıkışan sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kağıt gibi ezilen araçtan burnu bile kanamadan çıkartılan sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeni ile bölgede trafik kısa süreliğine durdu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı
D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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D-650 karayolunda domates yüklü kamyon tıra çarptı - Haberler
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