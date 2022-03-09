D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı - Haberler

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D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan F.P. idaresindeki çekme belgeli ve plakasız olarak kullanılan gezici satış minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durum sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arifiye, Sakarya, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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