D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 karayolu Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.Y.T. (21) idaresindeki 54 AEK 537 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlemekte olan M.S. idaresindeki 03 LG 944 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen araçta bulunan sürücü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü M.Y.Y., Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova, Sakarya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title