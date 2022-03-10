D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 karayolu Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.Y.T. (21) idaresindeki 54 AEK 537 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlemekte olan M.S. idaresindeki 03 LG 944 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen araçta bulunan sürücü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü M.Y.Y., Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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