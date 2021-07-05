D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan S.T. idaresindeki 55 AB 449 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.T. (63) ve otomobilde bulunan E.E. (48) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Film gibi olay! Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Arkadaşının uyarısına rağmen üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:02:20. #1.15#

title