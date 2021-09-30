D-100 yeni yerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100 yeni yerinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
D-100 yeni yerinde

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında genişletilerek 4 şeritli hale getirilen Yeni D-100 yolu (eski otoyol bağlantı yolu) 30 Eylül Perşembe günü itibariyle açıldı.

Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi kapsamında genişletilerek 4 şeritli hale getirilen Yeni D-100 yolu (eski otoyol bağlantı yolu) 30 Eylül Perşembe günü itibariyle açıldı.

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı için çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Tramvay Hattı projesinde önemli bir eşiği daha atlayarak hayata geçirdi. Bu kapsamda Kuruçeşme ışıkların olduğu kısımdan akan D-100 yolu kapatılarak yeni yerine alındı. Kuruçeşme Tramvay Hattı projesi ile şuan trafik ışıklarının olduğu yoldan tramvay hattı geçecek. D-100'ün bu kısmı araç trafiğine kapatılırken, yeni yol 30 Eylül Perşembe günü itibariyle devreye alındı. Araçlar şuan genişletilerek, 4 şeritli hale getirilen yeni D-100 yolunu (eski otoyol bağlantı yolu) kullanarak trafik ışıklarına takılmadan ister D-100'e, isterlerse de otoyoldan İstanbul yönüne doğru ilerliyor.

290 metre uzunluğunda tramvay üst geçidi

Mevcut Akçaray tramvay hattı, çalışmaların tamamlanmasıyla Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek 30 Eylül Perşembe günü itibari ile araç trafiğine kapatılan eski D-100 yolundan Kuruçeşme'ye bağlanacak. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor.

Çelik malzemeden iki yeni yaya üst geçidi

Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önünde iki adet modern yaya üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bölgedeki eski üst geçitlerin yıkılacağı proje dahilinde özel hastane önünde inşa edilecek olan 59 metre uzunluğunda yaya üst geçidi yapılıyor. İzmit Lisesi önünde inşa edilecek olan 52 metre uzunluğundaki üst geçidin ise ayak temel çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. Çelikten inşa edilecek olan modern köprülerin imalatı fabrika ortamında devam ediyor.

Tramvay hattı 23,4 kilometreye ulaşacak

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte Akçaray tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak. - KOCAELİ

D-100 yeni yerinde

D-100 yeni yerinde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Donald Trump Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Yiğit Marcus Aral Selahattin Demirtaş
Spor Balotelli Gökhan Töre Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: D-100 yeni yerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:03:33. #1.12#