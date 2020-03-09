D-100 karayolunda trafik kazası: 1'i ağır toplam 3 yaralı Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.A., idaresindeki yol temizlik aracına aynı istikamete giden S.Ş., idaresindeki otomobil çarptıktan sonra ters döndü. Ters dönen araç H.Ç, idaresindeki 35 AV 7362 plakalı plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü S.Ş., yolcu G.A., ve S.G., isimli kişilere ilk müdahalesini yapmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA