D-100 karayolunda "Trafik Güvenliği" uygulaması 100 karayolunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Güvenliği" uygulaması yaptı.

D-100 karayolunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Güvenliği" uygulaması yaptı. Uygulamada, 928 araç didik didik aranarak kontrol edilirken, kurallara uymayan şahıslara 364 bin 447 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Güvenliği" ile ilgili dün D-100 Karayolu Sahil Yolu, Bağdat Caddesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nde toplu taşıma araçları, abartı egzoz, makas atma ve drift yapan modifiyeli araçlar ile alkollü sürücüler üzerinde trafik uygulaması yaptı. Toplam 15 noktada gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan 928 araç didik didik aranarak kontrol edildi.

364 bin 447 TL para cezası kesildi

Uygulama kapsamında, 31 adet egzoz, 43 adet makas, 20 adet alkollü araç kullanmak, 1 adet drift, 12 adet sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 16 adet fazla yolcu alımı, 30 adet emniyet şeridi ihlali, 33 adet araç kullanırken cep telefonu ile konuşma ihlali, 86 adet emniyet kemeri takmama ihlali, 28 adet hıfzıssıhha kanununa muhalefet, 211 adet diğer trafik kanunu maddeleri ihlallerinden olmak üzere toplam 480 adet cezai işlem uygulandı. Şahıslara, 364 bin 447 lira para cezası kesilirken, 47 araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA