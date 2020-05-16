D-100 karayolunda sokağa çıkma kısıtlaması denetimi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren polis ekipleri megakentin çeşitli noktalarında denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren polis ekipleri megakentin çeşitli noktalarında denetimlerine başladı.

Kısıtlamadan muaf olan kişilerin geçişine izin verildi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başladı. Megakent İstanbul'un birbirinden farklı bir çok noktasında oluşturulan polis denetim noktalarında ekipler, sürücü ve yolcuların izin belgelerini görerek yollarına devam etmelerini sağladı. İstanbul genelinde kısıtlamaya ilk anlarda uyulduğu görülürken uymayan kişilere cezai işlem uygulandı.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA