D-100 Karayolunda korkunç kaza; birisi ağır beş yaralı
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D-100 Karayolunda korkunç kaza; birisi ağır beş yaralı

100 Karayolu, Maltepe mevkinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

D-100 Karayolunda korkunç kaza; birisi ağır beş yaralı
09.06.2020 07:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 07:22

D-100 Karayolu, Maltepe mevkinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet ve bir minibüsün karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken minibüs sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken kazaya karışan araçlar Kadıköy istikametinin uzun süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

Minibüs sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe, Altay Çeşme mevkinde meydana geldi. Evden eve taşımacılık yapan bir şirkete ait kamyonet içerisinde sürücüsüyle beraber dört kişiyle aynı yönde seyir halinde olan damacana su dolu olan sadece sürücünün olduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı. İçerisinde sürücü M.Ç. ile Azerbaycan vatandaşları olan H.M., S.M. A.T.'nin olduğu nakliye kamyoneti sol şeritte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak olduğu yerde döndü ve sağ şeritte içerisinde sadece sürücüsünün bulunduğu şişe su yüklü olan minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yan yatan kamyonetteki dört kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken henüz kimliği tespit edilemeyen minibüs sürücüsü olduğu yerde sıkıştı. Maltepe İtfaiye istasyonunun harekete geçtiği kazada sıkışan sürücü hummalı bir çalışma sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan minibüs sürücüsüyle birlikte diğer dört kazazede ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine götürüldü.

Kaza yerine gelen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi

Kazayı sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbar eden vatandaşlar yaralıları kurtarmak için canla başla ekiplere yardım ederken meraklı bazı vatandaşlar tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafiğin durmasına neden oldu. İhbar sonrası kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan araçların yakıtlarını kontrol edip bir facianın daha yaşanmasına engel olurken diğer taraftan da minibüs içerisinde sıkışan sürücü için seferber oldu. Kazayı duyan nakliye firması çalışanlarının kaza yerine geldiği anda sinir krizi geçirmeleri gözden kaçmazken D-100 Karayolu Kadıköy istikameti bir saat sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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