D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede

D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 gün önce 31 yaşındaki şahsın, gece saatlerinde otomobilinde başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 gün önce 31 yaşındaki şahsın, gece saatlerinde otomobilinde başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 gün gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.Ç., N.Ç., A.S. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, Ahmet Seçgin ve zanlılar arasında önceden yaşanan tartışma sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Yakalanan 4 şüpheliden cinayeti işleyen A.Ç. ve cinayeti işlerken yanında bulunan N.Ç. ile birlikte şahıslara yardım ettikleri belirlenen B.F. ile A.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Prens Harry Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mete Gazoz Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:31:11. #1.15#

title