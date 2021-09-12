D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya-Kocaeli D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. kontrolündeki 54 AES 062 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen H.B. idaresindeki 54 VD 388 plakalı Skoda marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Otomobil yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabilirken, hafif ticari araç ise su kanalında durdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan K.G., M.A., M.S.A. ve F.K. isimli 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

İki gencin içinde bulunduğu araç sulama kanalına düştü, ekipler adeta zamanla yarıştı

 Korku dolu anlar! Yol tartışmasında 'İmamoğlu'nun özel kalemiyim' diyerek çocuklu ailenin aracını taşladılar

Korku dolu anlar! Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek çocuklu ailenin aracını taşladılar

 Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Fahrettin Koca Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Derya Baykal Vildan Atasever
Spor Abdullah Avcı Alper Yılmaz Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:03:41. #1.12#