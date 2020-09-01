D-100 karayolunda emniyetten trafik uygulaması 100 Karayolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

100 Karayolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araç sürücülerinde maske ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde araç sürücülerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. D-100 Karayolu Gölyaka sapağında gerçekleştirilen denetimlerde binek, ticari, kamyonet, kamyon ve tır sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan uygulamada sürücülerin ehliyetleri, kimlikleri ve ruhsatları kontrol edilirken, araç içerisinde emniyet kemeri ve maske kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edildi. Kontrol esnasında sıkıntısı olan sürücülere cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA