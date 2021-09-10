D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan R.D. idaresindeki 41 RZ 490 plakalı Hyundai marka otomobil ile Büyükesence kavşağından D-100 karayoluna çıkmak isteyen A.Ş. idaresindeki 54 AEK 231 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan 54 AEK 231 plakalı cip refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler A.Ş. ve R.D. ile birlikte 1'i de çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerce trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

 Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı

 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Ece Üner Gökhan Çıra
Spor Fatih Terim Çağdaş Atan Ünal Karaman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Müge Anlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: D-100 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 23:54:17. #1.11#